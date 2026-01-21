Suspeito de matar jovem que olhou para casal durante briga em Linhares é preso

Crime ocorrei no dia 15 de janeiro, em um bar no Centro de Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

O suspeito de matar Thiago Cardoso Silva, de 23 anos, em um bar no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no dia 15 de janeiro, se apresentou à polícia nesta quarta-feira (21) e foi preso. O homem estava foragido desde o dia do crime.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que Thiago e um amigo estavam sentados em uma mesa próxima a um casal que discutia no estabelecimento. Em determinado momento, um olhar rápido na direção do casal teria sido interpretado pelo suspeito como provocação. Incomodado, o homem se levantou, foi até a mesa da vítima e iniciou uma discussão. O amigo de Thiago e um garçom tentaram conter o desentendimento, mas Renan sacou uma arma e efetuou disparos contra a vítima.