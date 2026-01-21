Suspeito de matar jovem que olhou para casal durante briga em Linhares é preso
O suspeito de matar Thiago Cardoso Silva, de 23 anos, em um bar no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no dia 15 de janeiro, se apresentou à polícia nesta quarta-feira (21) e foi preso. O homem estava foragido desde o dia do crime.
Testemunhas informaram à Polícia Militar que Thiago e um amigo estavam sentados em uma mesa próxima a um casal que discutia no estabelecimento. Em determinado momento, um olhar rápido na direção do casal teria sido interpretado pelo suspeito como provocação. Incomodado, o homem se levantou, foi até a mesa da vítima e iniciou uma discussão. O amigo de Thiago e um garçom tentaram conter o desentendimento, mas Renan sacou uma arma e efetuou disparos contra a vítima.
A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva e começou as buscas por Renan, que se apresentou seis dias depois acompanhado de um advogado na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Como ele já tinha mandado de prisão em aberto, acabou preso imediatamente, confessou o crime e foi encaminhado a Penitenciaria Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça.