Suspeito de matar jovem em bar de Nova Venécia é preso

A vítima foi morta com 21 golpes enquanto estava neste bar, no interior de Nova Venécia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (01), em Ecoporanga, suspeito de matar um jovem de 21 anos em um bar na localidade de Pipinuque, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (30).

Segundo as investigações, a motivação teria sido ciúmes envolvendo uma testemunha que estava no local. Após um desentendimento, o suspeito saiu do estabelecimento e retornou acompanhado de dois homens, armados com facas e um pedaço de madeira. A vítima foi atacada com cerca de 21 golpes, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.