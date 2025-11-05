Suspeito de matar homem em Cachoeiro é preso em Atílio Vivácqua

Cosme Francisco Pereira, de 63 anos, foi encontrado morto em Cachoeiro e o suspeito do crime acabou preso Crédito: Arquivo pessoal

Um homem suspeito de matar Cosme Francisco Pereira, de 63 anos, foi preso na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, um mandado de prisão contra Luan Barbosa Lucas, de 27 anos, foi cumprido no último sábado (1) após uma denúncia anônima afirmar que o foragido estaria vendendo drogas na região. A ação foi divulgada apenas nesta quarta-feira (5).

Registrado como latrocínio (quando alguém mata para roubar), o crime ocorreu na madrugada de 23 de setembro deste ano no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. Após matar Cosme, o suspeito teria roubado dois pássaros e um celular que pertenciam à vítima. Além dele, duas pessoas foram presas por receptação e compra de aves roubadas.