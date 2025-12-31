Suspeito de matar cuidador de idosos em apartamento na Serra é preso

O suspeito de matar um cuidador de idosos dentro do apartamento da vítima, na Serra, foi preso na terça-feira (30). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus), Thiago Gonçalves Sttofel, de 26 anos, está no Centro de Triagem de Viana. Gabriel Costa de Castro tinha 35 anos e foi encontrado morto no imóvel em que morava, no bairro Ourimar. O corpo tinha marcas de golpes de faca.

Segundo a família da vítima, os dois teriam um relacionamento amoroso, e Thiago foi visto pelas câmeras do condomínio saindo do apartamento após o crime. No domingo (28), o suspeito teria ido a uma clínica psiquiátrica alegando estar em surto, mas recebeu alta no dia seguinte, quando acabou preso. "Ele contou que conheceu um rapaz, mas não deu muitos detalhes. Agora, o que nos resta é esperar, não tem muito o que fazer. Nada vai trazer meu irmão de volta. A gente só torce para que a justiça seja feita", desabafou uma irmã da vítima ao repórter André Afonso, da TV Gazeta.