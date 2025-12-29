Cuidador de idosos é assassinado dentro do próprio apartamento na Serra
Um homem de 35 anos, identificado como Gabriel Costa de Castro, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, no bairro Ourimar, na Serra. O crime aconteceu na manhã de domingo (28). De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o corpo de Gabriel apresentava marcas de facadas no peito, na barriga e nas costas, conforme constatado pela perícia. Ele trabalhava como cuidador de idosos.
A polícia foi acionada após um vizinho notar sangue próximo à porta do apartamento, que estava trancada. O morador comunicou a portaria do condomínio, que repassou a situação ao síndico. Em seguida, a Polícia Militar foi chamada e encontrou Gabriel já sem vida dentro do imóvel.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.
Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar pelo Disque-Denúncia 181, que agora dispõe de três canais: por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; e pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual. O anonimato é garantido.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta