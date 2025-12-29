Cuidador de idosos é assassinado dentro do próprio apartamento na Serra

Gabriel Costa de Castro, de 35 anos, foi assassinado no bairro Ourimar, na Serra Crédito: Redes Sociais

Um homem de 35 anos, identificado como Gabriel Costa de Castro, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, no bairro Ourimar, na Serra. O crime aconteceu na manhã de domingo (28). De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o corpo de Gabriel apresentava marcas de facadas no peito, na barriga e nas costas, conforme constatado pela perícia. Ele trabalhava como cuidador de idosos.

A polícia foi acionada após um vizinho notar sangue próximo à porta do apartamento, que estava trancada. O morador comunicou a portaria do condomínio, que repassou a situação ao síndico. Em seguida, a Polícia Militar foi chamada e encontrou Gabriel já sem vida dentro do imóvel.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.



Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar pelo Disque-Denúncia 181, que agora dispõe de três canais: por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; e pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual. O anonimato é garantido.