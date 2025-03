Suspeito de matar cachorro xodó de comunidade na Serra é identificado

O suspeito de esfaquear um cachorro comunitário, batizado por moradores da região de "Negão", no bairro Valparaíso, na Serra, no último sábado (15) foi identificado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (20). A identificação dele foi obtida com apoio de câmeras de monitoramento e testemunhas, e ele será indiciado pelo crime. O homem não teve o nome revelado.>