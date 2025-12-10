Suspeito de furtos em série a restaurante de Vitória é preso

Um homem de 34 anos, identificado como principal autor dos furtos ocorridos em um restaurante do bairro Santa Lúcia, em Vitória, foi preso pela Polícia Civil. O estabelecimento foi alvo de criminosos 15 vezes apenas em 2025. A companheira do suspeito também acabou detida durante a ação Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC).