Suspeito de ataque a tiros que matou mulher é preso em Vila Velha

Maria Eduarda Rodrigues foi morta na comemoração do aniversário da irmã dela, em Jardim Marilândia Crédito: Arquivo pessoal

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de participar do ataque a tiros que vitimou Maria Eduarda Rodrigues Martins, de 22 anos. Ele foi encontrado durante operação em Jardim Marilândia, em Vila Velha, mesmo bairro onde o crime aconteceu. A jovem morreu após ser baleada quando deixava a comemoração do aniversário da irmã, no dia 28 de novembro. O esposo e padrasto da vítima também foram atingidos, mas sobreviveram.

A informação foi divulgada pela polícia nesta segunda-feira (1º), porém a prisão ocorreu na última sexta (28). A investigação indicou que o ataque a tiros tem relação com o tráfico de drogas. “Com o que foi apurado até o momento, é possível afirmar que uma das vítimas do sexo masculino tem envolvimento com o tráfico de drogas”, frisou a PC.