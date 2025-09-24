Suspeito de ataque a casal que terminou com morte é preso no Norte do ES
A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de atirar contra um casal de namorados em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O ataque aconteceu na noite de segunda-feira (22), resultando na morte do homem e deixando a mulher ferida.
De acordo com a polícia, as vítimas caminhavam quando foram surpreendidas por dois homens que saíram de uma mata e dispararam contra elas. O suspeito preso foi localizado em flagrante na terça-feira (23), em uma residência vizinha à casa da mulher baleada. A corporação suspeita que ele aguardava o retorno da vítima para também matá-la.
A mulher contou à polícia que a possível motivação do crime seria uma dívida de R$ 700 que o namorado tinha com o suspeito. Durante a prisão, foi apreendida a roupa que ele teria usado no momento do ataque. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus e, em seguida, ao sistema prisional.