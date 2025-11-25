A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Suspeita de adulteração de combustíveis interdita três postos no ES

Publicado em 25/11/2025 às 17h33
Ação aconteceu nos municípios de Vila Velha e Serra; autoridades encontraram indícios de sonegação e gasolina adulterada

Três postos de combustíveis foram interditados por suspeita de adulteração nos produtos vendidos durante operação do Ministério Público do Espírito Santo, nesta terça-feira (25). A ação ocorreu nas cidades de Vila Velha e Serra, na Região Metropolitana, mas os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.

Nos oito postos visitados durante a fiscalização que também mira o combate ao crime de sonegação fiscal, mais de 20 máquinas de cartões de crédito e débito foram apreendidas por estarem registradas em nomes de terceiros. Isso, segundo o órgão público, indica possível ocultação de receitas e desvio de vendas. Também foram encontrados indícios de fraude fiscal em compras e revendas, com movimentações incompatíveis com a capacidade operacional declarada.

As investigações seguirão em andamento com a análise dos combustíveis e demais dados coletados nos postos durante a operação que contou com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda, Delegacia Especializada da Defesa do Consumidor, Instituto de Pesos e Medidas, Agência Nacional do Petróleo, Procon-ES e Polícia Militar.

Publicidade