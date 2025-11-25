Suspeita de adulteração de combustíveis interdita três postos no ES
Três postos de combustíveis foram interditados por suspeita de adulteração nos produtos vendidos durante operação do Ministério Público do Espírito Santo, nesta terça-feira (25). A ação ocorreu nas cidades de Vila Velha e Serra, na Região Metropolitana, mas os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.
Nos oito postos visitados durante a fiscalização que também mira o combate ao crime de sonegação fiscal, mais de 20 máquinas de cartões de crédito e débito foram apreendidas por estarem registradas em nomes de terceiros. Isso, segundo o órgão público, indica possível ocultação de receitas e desvio de vendas. Também foram encontrados indícios de fraude fiscal em compras e revendas, com movimentações incompatíveis com a capacidade operacional declarada.
As investigações seguirão em andamento com a análise dos combustíveis e demais dados coletados nos postos durante a operação que contou com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda, Delegacia Especializada da Defesa do Consumidor, Instituto de Pesos e Medidas, Agência Nacional do Petróleo, Procon-ES e Polícia Militar.