Sorteio da final da Copa do Brasil será na próxima segunda-feira (28). Veja horário e detalhes

São Paulo e Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / CRF

A definição do mando de campo para a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo acontecerá na próxima segunda-feira, 28 de agosto, às 14h (horário de Brasília). O evento será sediado na CBF e contará com a participação dos presidentes, treinadores e um jogador representante de cada equipe finalista. Os confrontos decisivos estão agendados para os dias 17 e 24 de setembro.

O Flamengo assegurou sua vaga na final ao superar o Grêmio, com vitórias nos dois jogos (2 a 0 em Porto Alegre e 1 a 0 no Rio de Janeiro). Por outro lado, o São Paulo avançou ao derrotar o Corinthians, revertendo uma desvantagem no primeiro jogo (derrota por 2 a 1 na Neo Química Arena) ao conquistar uma vitória por 2 a 0 no Morumbi.

O Flamengo, na disputa, busca seu quinto título na história da competição, enquanto o São Paulo almeja seu primeiro título de Copa do Brasil.