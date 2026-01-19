Sogro acusado de matar genro após discussão familiar é preso em Linhares

O crime aconteceu após José Nilton intervir em uma briga entre Pablo e a esposa e começar uma discussão com o rapaz. Após o ataque, o suspeito ainda tentou socorrer a vítima e a levou em direção ao Hospital Geral de Linhares, mas o veículo apresentou problemas mecânicos nas proximidades do local. Em seguida, ele fugiu a pé.

No dia 14 de janeiro deste ano, ele foi levado à delegacia por um caso relacionado à Lei Maria da Penha e, na mesma ocasião, teve cumprido o mandado de prisão preventiva pelo homicídio. O homem foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça. A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.