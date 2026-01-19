Sogro acusado de matar genro após discussão familiar é preso em Linhares
A morte de um jovem de 27 anos identificado como Pablo Pereira de Sousa, em maio de 2025, na localidade de Brejo Grande, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, teve um novo desdobramento. A Polícia Civil prendeu José Nilton da Silva Moreira, de 45 anos, esposo da sogra da vítima, acusado de ter cometido o homicídio.
O crime aconteceu após José Nilton intervir em uma briga entre Pablo e a esposa e começar uma discussão com o rapaz. Após o ataque, o suspeito ainda tentou socorrer a vítima e a levou em direção ao Hospital Geral de Linhares, mas o veículo apresentou problemas mecânicos nas proximidades do local. Em seguida, ele fugiu a pé.
No dia 14 de janeiro deste ano, ele foi levado à delegacia por um caso relacionado à Lei Maria da Penha e, na mesma ocasião, teve cumprido o mandado de prisão preventiva pelo homicídio. O homem foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça. A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.