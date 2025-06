O Sistema Transcol vai receber 40 novos ônibus com ar-condicionado neste sábado (7). Os veículos são Euro 6, sistema de motor que emite menos gases poluentes e tem melhor desempenho se comparado a outros modelos, além de maior vida útil, reduzindo gastos com manutenção. A informação foi dada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, nesta sexta-feira (6), durante conversa com a reportagem de A Gazeta.>