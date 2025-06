Sete carros e uma carreta se envolvem em engavetamento na BR 101

A frente fria que derrubou as temperaturas e fez com que cidades do Espírito Santo tivessem recorde de frio no ano nesta semana foi sentida com intensidade no Parque Nacional do Caparaó, no Sul capixaba: os termômetros por lá marcaram - 7 °C, conforme registros de guias turísticos do local durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (13). A unidade de conservação abriga o terceiro ponto mais alto do país: Pico da Bandeira.>