Servidores públicos do ES terão folga na próxima segunda-feira (27)

Em celebração pelo Dia do Servidor Público, oficialmente no dia 28 de outubro, órgãos do Poder Executivo do Espírito Santo não terão expediente na próxima segunda-feira (27).

Segundo a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a folga a que o funcionalismo tem direito será antecipada. O ponto facultativo, entretanto, não se aplica às unidades e serviços que funcionam em regime de escala ou que não admitem interrupção de atividades. No dia 28 de outubro, o expediente será normal em todas as secretarias do Espírito Santo.