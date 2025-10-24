Duas apostas do ES quase levam prêmio milionário da Mega-Sena
Duas apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio acumulado da Mega-Sena em sorteio realizado na noite de quinta-feira (24). Em Vitória, um jogo feito na Lotérica da Sorte apostou sete dezenas e marcou a quina, levando um prêmio de R$ 44.615. Em Aracruz, no Norte do Estado, outro ganhador. Uma aposta realizada na Lotérica Boa Sorte fez um cartão com seis números e também acertou a quina., levando R$ 22.307. Na premiação da faixa da quina, o valor pago é proporcional ao número de dezenas marcadas no cartão.
Como nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.931 da Mega-Sena, o prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 95 milhões para o próximo sorteio, no sábado (25). Os números sorteados foram 04 - 19 - 23 - 36 - 47 - 52.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.