Duas apostas do ES quase levam prêmio milionário da Mega-Sena

Duas apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio acumulado da Mega-Sena em sorteio realizado na noite de quinta-feira (24). Em Vitória, um jogo feito na Lotérica da Sorte apostou sete dezenas e marcou a quina, levando um prêmio de R$ 44.615. Em Aracruz, no Norte do Estado, outro ganhador. Uma aposta realizada na Lotérica Boa Sorte fez um cartão com seis números e também acertou a quina., levando R$ 22.307. Na premiação da faixa da quina, o valor pago é proporcional ao número de dezenas marcadas no cartão.