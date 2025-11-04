Servidores de Cariacica terão reajuste de 33% no tíquete-alimentação

Servidores públicos da Prefeitura de Cariacica terão um reajuste de 33% no tíquete-alimentação. O benefício, atualmente em R$ 600, deve chegar a R$ 800 a partir de 1º de janeiro de 2026 para 7.776 trabalhadores, caso seja aprovado o projeto de lei enviado pelo prefeito Euclério Sampaio à Câmara de Vereadores.

De acordo com o anúncio feito pela gestão municipal nesta terça-feira (4), o aumento representa um acumulado de 300% de reajuste no tíquete nos últimos cinco anos.

“Temos nos esforçado para melhorar as condições de todas as categorias, seja com o novo plano de cargos e salários, o plano específico para os professores, ou com o reajuste e a reestruturação dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal”, diz Euclério Sampaio.

Na divulgação da prefeitura, a vice-prefeita Shymenne de Castro ressaltou a importância do equilíbrio financeiro da gestão municipal para viabilizar os benefícios.