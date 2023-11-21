Seis pessoas são baleadas durante ataque a tiros em Cariacica

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os tiros aconteceram na principal avenida do bairro, cheia de lojas, no horário de saída de crianças da escola. De acordo com testemunhas, a região de Bela Vista e Castelo Branco vive uma guerra de traficantes. Nas ruas, é possível ver as marcas de tiros de outros ataques. O caso de segunda-feira está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Ninguém foi preso.