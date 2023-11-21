Engenheiro tenta invadir creche para agredir a ex-mulher na Serra

Um engenheiro eletricista de 47 anos tentou invadir uma creche municipal na Serra para agredir a ex-esposa — que é coordenadora da instituição. De acordo com boletim de ocorrência policial, ele tentou quebrar o portão da unidade de ensino, xingou os funcionários e só parou quando foi agredido por moradores que ficaram revoltados com o que viram.

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, na sexta-feira (17), a vítima esteve na casa da mãe do suspeito para entregar os pertences dele e buscar as chaves da residência dela. Porém, o engenheiro eletricista começou a agredi-la com socos nas costas. Com a ajuda da mãe do suspeito, a coordenadora conseguiu fugir, no entanto, ainda assim, ele foi atrás e continuou a dar socos na ex-mulher no meio da rua. No sábado (18), a coordenadora foi à Delegacia da Mulher (Deam) denunciar o ex-marido por agressão.

Entrada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) onde coordenadora denunciou o ex Crédito: Oliveira Alves

A vítima contou à reportagem da TV Gazeta que durante o relacionamento, os dois tiveram três filhos e que o homem é controlador, ciumento, alcoólatra e fica agressivo quando bebe. O engenheiro já havia agredido a mulher em 2014.

A Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra informou que, na manhã de segunda-feira (20), agentes alocados na Central de Controle Operacional de Videomonitoramento (CCOV) determinaram que uma equipe se deslocasse à creche para atender uma possível ocorrência de perturbação da ordem no local.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o suspeito com ferimentos na cabeça. O homem estava alterado e, por isso, foi necessário algemá-lo. Como também apresentava ferimentos, ele foi conduzido ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.

A Polícia Civil disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM) e analisada pela autoridade policial. "O suspeito foi liberado da escolta policial, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação", informou, em nota.