Seis pessoas ficam feridas em acidente com três carros na Serra
Publicado em 01/01/2026 às 20h04
Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na Avenida Lagoa Juara, no bairro Costa Dourada, na Serra, na tarde desta quinta-feira (1º). A via chegou a ficar interditada durante o resgate das vítimas, que foram socorridas pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Entre os feridos está uma adolescente de 12 anos. Todos foram encaminhados ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas ainda não havia informações sobre a dinâmica do acidente.