Seis pessoas ficam feridas em acidente com três carros na Serra

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na Avenida Lagoa Juara, no bairro Costa Dourada, na Serra, na tarde desta quinta-feira (1º). A via chegou a ficar interditada durante o resgate das vítimas, que foram socorridas pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).