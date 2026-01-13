Seis cidades do ES estão sob alerta laranja de onda de calor; saiba quais
Publicado em 13/01/2026 às 14h26
Seis cidades do Espírito Santo estão sob alerta laranja, ou seja, de perigo, para onda de calor. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi emitido na tarde de segunda-feira (12) e vai até as 23h59 de quarta-feira (14). A previsão para os municípios é de temperatura 5 °C acima da média por um período de três a cinco dias. Confira quais são eles:
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Guaçuí
- Mimoso do Sul
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado