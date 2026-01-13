A Gazeta - Agora

Seis cidades do ES estão sob alerta laranja de onda de calor; saiba quais

Publicado em 13/01/2026 às 14h26

Seis cidades do Espírito Santo estão sob alerta laranja, ou seja, de perigo, para onda de calor. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi emitido na tarde de segunda-feira (12) e vai até as 23h59 de quarta-feira (14). A previsão para os municípios é de temperatura 5 °C acima da média por um período de três a cinco dias. Confira quais são eles:

  1. Apiacá
  2. Bom Jesus do Norte
  3. Guaçuí 
  4. Mimoso do Sul
  5. Presidente Kennedy
  6. São José do Calçado

