Falha no Banestes atrasa depósito de salário e abono de servidores do ES

Após relatos de atrasos no pagamento do salário e do abono de servidores públicos do governo do Estado previsto para esta terça-feira (23), o Banestes informou, em nota divulgada nesta manhã, que o atraso foi motivado por problemas técnicos durante o processamento bancário na madrugada.

Segundo o banco, equipes técnicas estão atuando em plantão para resolver a ocorrência para que os pagamentos sejam concluídos ainda nesta terça para todos os servidores.

No comunicado enviado à população, o Banestes ainda esclarece que uma nota vinculada à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) que circula nas redes sociais com a informação de que o pagamento só será feito na quarta-feira (24) é falsa.

“Como alerta, o Banestes orienta que os clientes busquem sempre as informações disponíveis nos canais oficiais da instituição, que podem ser encontrados no portal www.banestes.com.br. O Banestes lamenta o transtorno causado aos clientes e reforça o seu compromisso de transparência e de agilidade na resolução dos inconvenientes ocasionais”, informa o banco capixaba.