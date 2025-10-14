Ruas em Cariacica serão interditadas para show no Kleber Andrade no sábado (18)
As vias no entorno do Kleber Andrade, no bairro Rio Branco, em Cariacica, serão interditadas a partir das 15 horas de sábado (18), para a realização de um evento musical no estádio. Diversos artistas se apresentarão no local, durante um show dos 20 anos de carreira da dupla sertaneja Jorge e Mateus.
As vias interditadas serão:
- Avenida Kleber Andrade (da rotatória central até a saída do DPJ);
- Rua Rio Branco (em frente ao estádio)
- Rua Gervásio Dalcol
- Rua Waldemar Siepiersk (próximo à rotatória)
Até as 6 horas de domingo (19), o trânsito funcionará em formato de binário, com a entrada de veículos sendo feita pela rua localizada atrás da Matrix Music Hall, enquanto a saída ocorrerá pela via em frente ao estabelecimento. Agentes da Inspetoria de Trânsito do município estarão nas ruas durante a operação para orientar motoristas e organizar o tráfego.
Motoristas que precisarem acessar o Kleber Andrade ou os bairros próximos devem entrar pela Rua Pauliceia, localizada atrás do Atacado Sempre Tem. Em seguida, devem dobrar à esquerda na Rua Domingos Dadalto e, logo após, à direita na Rua Pedro de Almeida.