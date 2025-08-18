A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Rua em Colatina é isolada por suspeita de granada

Publicado em 18/08/2025 às 16h34
Rua Ormando Cristo, no bairro São Judas Tadeu, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, está isolada Crédito: TV Gazeta

A Rua Ormando Cristo, no bairro São Judas Tadeu, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, está isolada e com o trânsito bloqueado, após um objeto semelhante à granada ser localizado, na tarde desta segunda-feira (18). De acordo com a prefeitura do município, a Guarda Municipal e a Polícia Militar estão no local. A área permanece fechada até o material ser analisado por uma equipe policial especializada.

*Texto em atualização

  • Link copiado
Publicidade