Rodovia Serafim Derenzi será interditada para corrida neste sábado (27)

A 6ª edição da Corrida do Procon marcará as comemorações dos 48 anos do bairro São Pedro neste sábado (27), e vai provocar interdições no trânsito da região. A principal delas será o bloqueio total da Rodovia Serafim Derenzi nos dois sentidos, das 16h às 16h20, no trecho entre o Parque Barreiros (São Cristóvão) e a Rua Ozias Sarmento Rodrigues (próximo à pedreira de Joana D’arc). O percurso da corrida terá 5 km e vai passar por nove bairros. São eles: São Cristóvão, Santa Martha, Joana D´arc, Resistência, Nova Palestina, Conquista, Santo André, Redenção e São Pedro.