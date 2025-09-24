Rodovia Serafim Derenzi será interditada para corrida neste sábado (27)
A 6ª edição da Corrida do Procon marcará as comemorações dos 48 anos do bairro São Pedro neste sábado (27), e vai provocar interdições no trânsito da região. A principal delas será o bloqueio total da Rodovia Serafim Derenzi nos dois sentidos, das 16h às 16h20, no trecho entre o Parque Barreiros (São Cristóvão) e a Rua Ozias Sarmento Rodrigues (próximo à pedreira de Joana D’arc). O percurso da corrida terá 5 km e vai passar por nove bairros. São eles: São Cristóvão, Santa Martha, Joana D´arc, Resistência, Nova Palestina, Conquista, Santo André, Redenção e São Pedro.
Após o bloqueio inicial, o fluxo da Serafim Derenzi seguirá parcialmente liberado apenas no sentido Santo Antônio–Maruípe, até às 17h. A Rua da Feira, em São Pedro, também terá o tráfego suspenso durante a passagem dos corredores. A melhor opção para os condutores que precisarem ir para Maruípe ou para Santo Antônio será pelo Centro. Equipes da Guarda Civil Municipal farão o controle viário por meio do sistema “siga e pare” e recomendam aos condutores que evitem circular pela via durante o período das 16h às 17h.