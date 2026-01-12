Retorno em trecho da BR 101 na Serra será fechado para obras de duplicação

Retorno no km 246,7 da BR 101, na Serra, será fechado para obras a partir de quarta-feira (14) até dia 12 de fevereiro Crédito: Divulgação | Eco101

O retorno localizado no quilômetro 246,7 da BR 101, no município da Serra, nas proximidades do Posto Chapada Grande, será temporariamente fechado a partir desta quarta-feira (14). A Ecovias capixaba informou que a interdição segue até o dia 12 de fevereiro e ocorre para a construção do retorno oficial previsto no projeto de duplicação da rodovia, que será implantado no mesmo ponto.

Durante o período de obras, os motoristas que trafegam no sentido Norte da BR 101 que precisam retornar para o sentido Sul, deverão utilizar o retorno existente no quilômetro 242,6, nas proximidades da praça de pedágio. A concessionária orienta que os condutores se atentem à sinalização provisória instalada ao longo do trecho.