Radares de trecho da BR 101 são removidos durante obras de duplicação

Os radares localizados nos quilômetros 370,9 (entrada de Piúma) e 358 da BR 101 foram removidos para a continuidade das obras de duplicação da rodovia, no trecho entre os quilômetros 357 e 373, que abrange os municípios de Alfredo Chaves e Iconha. A informação foi divulgada pela Ecovias Capixaba, que administra a via.