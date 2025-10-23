Radares de trecho da BR 101 são removidos durante obras de duplicação
Os radares localizados nos quilômetros 370,9 (entrada de Piúma) e 358 da BR 101 foram removidos para a continuidade das obras de duplicação da rodovia, no trecho entre os quilômetros 357 e 373, que abrange os municípios de Alfredo Chaves e Iconha. A informação foi divulgada pela Ecovias Capixaba, que administra a via.
Ainda segundo a concessionária, nos próximos dias será encaminhada à Polícia Rodoviária Federal (PRF) uma solicitação para a realização de um estudo técnico visando a realocação futura dos equipamentos. Paralelamente, um medidor de velocidade foi implantado, para fins educativos, no quilômetro 372 da rodovia.