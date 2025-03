Quiosques de Ubu são demolidos em obra da nova orla em Anchieta

Os 15 quiosques da praia de Ubu, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, estão em processo de demolição na segunda fase do projeto de revitalização da orla. A obra orçada em R$ 19 milhões é realizada pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado. Devido às execuções, o itinerário dos ônibus que atendem a comunidade deve ser alterado.>