Queda de energia afeta semáforos em Vila Velha nesta segunda (17)
Publicado em 17/11/2025 às 18h50
Uma queda no fornecimento de energia elétrica deixou parte do sistema semafórico de Vila Velha fora do ar na tarde desta segunda-feira (17). Segundo a Prefeitura, a oscilação comprometeu o funcionamento em alguns pontos da cidade, porém a situação problema já foi solucionada.
A administração municipal informou por volta das 18h30 que o sistema semafórico foi restabelecido e voltou a operar normalmente.