Incidente

Quebra de telhas causa vazamento no PA da Praia do Suá após ventania

O Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória, teve parte do telhado danificado nesta quinta-feira (3) após uma ventania. A Secretaria de Saúde do município informou que a tampa da caixa d’água foi deslocada com a força do vento e caiu sobre o telhado da unidade, causando a quebra de algumas telhas e gerando vazamentos no local.