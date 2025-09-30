Psicanalista é preso suspeito de estuprar paciente de 12 anos no ES
Publicado em 30/09/2025 às 11h51
Um psicanalista de 63 anos foi preso preventivamente em Vila Velha, na última quarta-feira (24), suspeito de estuprar uma paciente de 12 anos. A vítima contou sobre os abusos para a psicóloga da escola onde estudava e depois ao pai. Em março deste ano, eles registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que começou as investigações.
A Polícia Civil informou que vai divulgar as informações sobre caso na tarde desta terça-feira (30), durante uma coletiva de imprensa, às 15h30, quando A Gazeta trará mais detalhes a respeito das investigações.