Psicanalista é preso suspeito de estuprar paciente de 12 anos no ES

Um psicanalista de 63 anos foi preso preventivamente em Vila Velha, na última quarta-feira (24), suspeito de estuprar uma paciente de 12 anos. A vítima contou sobre os abusos para a psicóloga da escola onde estudava e depois ao pai. Em março deste ano, eles registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que começou as investigações.