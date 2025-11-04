Primos são assassinados a tiros dentro de casa na Serra

Dois homens foram assassinados dentro de casa na tarde desta terça-feira (4) em José de Anchieta, na Serra. Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, Vitor Manoel Santana de Jesus, de 19 anos, e Thalisson Santana de Souza, 30, eram primos e morreram após um homem entrar na residência, disparar contra eles e depois fugir.