Primos são assassinados a tiros dentro de casa na Serra
Publicado em 04/11/2025 às 18h24
Dois homens foram assassinados dentro de casa na tarde desta terça-feira (4) em José de Anchieta, na Serra. Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, Vitor Manoel Santana de Jesus, de 19 anos, e Thalisson Santana de Souza, 30, eram primos e morreram após um homem entrar na residência, disparar contra eles e depois fugir.
Testemunhas informaram que o suspeito chegou em uma moto junto de um comparsa. A reportagem da TV Gazeta apurou no local que uma das vítimas utilizava tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil informou que não dispõe de mais informações, pois a equipe ainda realiza diligências.