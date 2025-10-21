PRF recupera carro furtado após fuga e perseguição na BR 101 no ES Crédito: PRF

Um Fiat Argo Trekking 1.3 furtado no Rio de Janeiro em 4 de outubro deste ano foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (20). O veículo era clonado e foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Inicialmente o motorista parou, mas depois arrancou com o automóvel e houve uma perseguição de cerca de 7 km.

A PRF explicou que, quando foi abordado, o condutor alegou ter comprado o carro em um bazar pela internet. Devido à chuva e à proximidade da Unidade Operacional de Safra, os agentes decidiram seguir até o local para continuar a fiscalização. No trajeto, o motorista acelerou e fugiu em direção ao Rio de Janeiro, entrando em uma estrada de terra no trevo de Presidente Kennedy. Após perder o controle da direção do veículo, ele o abandonou e escapou a pé pela vegetação, sem ser localizado, mesmo com apoio da Polícia Militar.