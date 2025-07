Boa Esperança

Presos suspeitos de matar homem em briga devido a drogas em quintal no ES

Publicado em 02/07/2025 às 17h32

Anderson Alves da Silva foi assassinado a tiros em 4 de maio em uma rua de Boa Esperança Crédito: Acervo pessoal / Leitor / Montagem A Gazeta

Foram presos nesta quarta-feira (2) dois jovens, de 20 e 24 anos, suspeitos de executarem Anderson Alves da Silva a tiros, no dia 4 de maio deste ano, na Rua Rio de Janeiro, no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Um dos indivíduos, o de 24 anos, atirou em Anderson após uma confusão que começou quando a vítima jogou drogas no quintal da casa dele e tentou reaver, sendo impedido. O outro rapaz seria coautor do homicídio, mas a participação dele não foi detalhada.

Na ocasião do crime, a Polícia Militar informou que, conforme testemunhas, Anderson teria jogado drogas no quintal de uma casa ao ver uma viatura policial. Depois, quando tentou reaver os entorpecentes, moradores do imóvel não deixaram e houve uma briga. Mais tarde o dono da residência, que não estava no momento da confusão, soube do ocorrido e foi tomar satisfações com a vítima. Eles discutiram, se agrediram e em certo momento o homem atirou em Anderson.

Além da prisão dos dois suspeitos do homicídio, policiais também prenderam outras quatro pessoas em Boa Esperança, suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. Os nomes, idades e detalhes sobre o grau de envolvimento dos suspeitos no crime não foram divulgados.

O titular da Delegacia de Boa Esperança, delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano, destacou o empenho de policiais civis e militares na ação conjunta e celebrou as prisões. "Removemos criminosos do contexto da sociedade, bem como certa quantidade de entorpecentes de circulação, além de dinheiro proveniente do comércio ilegal de drogas, dando resposta contundente à ilicitude praticada e provando que a criminalidade não terá vez na região, sendo cada vez mais forte combatida”, declarou.