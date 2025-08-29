Preso traficante apontado como liderança do Comando Vermelho em Piúma

Um homem de 42 anos, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi preso na quinta-feira (28) no próprio município. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava foragido há três meses e era o responsável direto pela gestão da distribuição de cocaína no balneário, por meio de um bar de sua propriedade.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que envolveu dois dias de monitoramento intenso do alvo.