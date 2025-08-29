A Gazeta - Agora

Preso traficante apontado como liderança do Comando Vermelho em Piúma

Publicado em 29/08/2025 às 09h00

Um homem de 42 anos, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi preso na quinta-feira (28) no próprio município. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava foragido há três meses e era o responsável direto pela gestão da distribuição de cocaína no balneário, por meio de um bar de sua propriedade.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que envolveu dois dias de monitoramento intenso do alvo.

Natural do Rio de Janeiro, o homem, que não teve o nome revelado, usava o bar como ponto estratégico para o comércio da cocaína. As investigações da Operação Nexum, deflagrada pela Polícia Civil, apontaram que ele era um dos integrantes mais influentes e lucrativos da facção na região.

