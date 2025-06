Assassinada em casa

Preso suspeito de participar da morte de mulher na frente do filho em Linhares

As investigações apontam que Peu estaria comandando o tráfico de drogas na região. Ele também tem um mandado de recaptura por fugir do presídio, enquanto cumpria pena por tráfico de drogas. Ele foi encontrado em uma casa onde estava uma mulher, de 19 anos, que relatou à PM que tinha vindo da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Testemunhas relataram que ela estava o ajudando a se esconder. Com ele havia dinheiro, munições e drogas. Durante a ação policial, um jovem de 18 anos também foi preso após ter sido encontrado com drogas.