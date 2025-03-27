Trio invade casa e mata mulher na frente do filho de 9 anos em Linhares

Geisiane Pereira da Rocha, de 30 anos Crédito: Redes sociais

Uma mulher de 30 anos, identificada como Geisiane Pereira da Rocha, foi assassinada a tiros dentro de casa no início da madrugada desta quinta-feira (27), no Residencial Rio Doce, bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Os atiradores chegaram afirmando serem policiais e executaram a vítima na presença do filho dela, uma criança de 9 anos.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o irmão da vítima relatou aos policiais que estava em seu quarto assistindo televisão quando três suspeitos arrombaram a porta e invadiram a casa, gritando que eram policiais. Os criminosos foram direto ao quarto onde Geisiane dormia com o filho e dispararam várias vezes contra a mulher, que morreu no local. A PM informou que realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

Ainda conforme registro da PM, a perícia da Polícia Científica constatou que a vítima foi atingida por cinco tiros: um na testa, dois no pescoço, um no braço direito e um na barriga.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e que ninguém foi preso ainda.

A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares onde passará pelo processo de necropsia antes de ser liberado para os familiares.