Preso motociclista que matou dono de bar que o ajudou em acidente no ES

Crime aconteceu na frente de bar, em Ibatiba Crédito: Divulgação | PCES

Foi preso na quinta-feira (4) o motociclista de 47 anos suspeito de matar o dono de um bar, de 44 anos, no momento em que o comerciante tentava ajudá-lo após um acidente, no último dia 28, no Córrego Paraíso, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que, antes do crime, os dois haviam tido um desentendimento no mesmo local onde ocorreu o homicídio.

No dia do crime, o dono do bar estava em seu estabelecimento com amigos, após o expediente. O suspeito se aproximou de moto, mas acabou caindo do veículo. Ao tentar socorrê-lo, o comerciante foi baleado pelo próprio motociclista. O revólver calibre .357 usado no assassinato foi apreendido, mas o autor do disparo fugiu. A vítima foi socorrida, mas não resistiu.