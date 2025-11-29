Funcionário de bar ajuda motociclista após queda e é morto a tiros no ES

Um homem foi morto a tiros sexta-feira (28) após tentar ajudar um motociclista que havia caído da moto, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. A vítima estava no bar em que trabalhava, junto com amigos, depois do expediente, quando um homem em uma motocicleta se aproximou e caiu do veículo. Ao tentar socorrê-lo, a vítima acabou baleada pelo próprio motociclista.