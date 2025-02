Prefeitos do ES têm WhatsApp clonado no mesmo dia e alertam contra golpes

O prefeito de Apiacá , Márcio Keres, e o prefeito de Nova Venécia , Lubiana Barrigueira, ambos do PSB, tiveram seus números de celulares clonados na última quinta-feira (20). Eles divulgaram vídeos nas redes sociais alertando a população sobre golpes que os suspeitos tentaram aplicar utilizando nome e foto deles no WhatsApp (confira acima) .>

Segundo a prefeitura de Apiacá, no Sul do Estado, Keres descobriu o caso no final da manhã, com pessoas conhecidas alertando que receberam o pedido de depósito de suspeitos se passando por ele. O prefeito irá registrar o caso na delegacia nesta sexta-feira (21). >

Até o momento, de acordo com o município, o prefeito teve conhecimento de que os golpistas pediram dinheiro, via Pix, a duas pessoas, mas ninguém foi vítima do crime. “Não transfira nenhuma quantia e não tome nenhuma ação até que eu confirme a normalização da minha conta”, alertou Keres.>

Já a Prefeitura de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, informou que vários contatos de Barrigueira receberam mensagens pedindo valores emprestados, com a justificativa de que o dinheiro seria devolvido ainda no mesmo dia. A assessoria também afirmou que a situação está sendo encaminhada à polícia para que providências sejam tomadas.>