Prédio do Pró-Cidadão na Serra tem fios cortados e atendimento prejudicado

Pró-Cidadão, em Jacaraípe, na Serra, foi invadido e sofreu ato de vandalismo Crédito: Reprodução @sergiovidigal

O prédio do Pró-Cidadão, repartição pública que reúne diversos serviços oferecidos pela administração municipal em Jacaraípe, na Serra , foi invadido na madrugada de quinta-feira (15) e teve fios cortados, prejudicando o atendimento à população por algumas horas. A denúncia sobre o crime foi feita inicialmente pelo prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), durante um evento e publicada nas redes sociais em formato de vídeo. No Instagram, o prefeito afirmou que procurou a polícia para investigar o caso.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta nesta sexta-feira (16), a Prefeitura da Serra informou que a Polícia Civil está investigando o crime a pedido da administração municipal e que o local foi periciado ainda na quinta-feira (15). Segundo a prefeitura, testemunhas contaram que a invasão aconteceu pelo telhado do prédio. Todos os serviços afetados foram retomados às 22h de quinta-feira (15).

"Informações preliminares dadas por testemunhas revelam que os suspeitos entraram pelo telhado, levando da fiação de cobre da subestação, assim como os fios da caixa de passagem e derivação. Também houve dano à chave seccionaria tripolar da subestação. O furto causou prejuízo, afetando o atendimento, durante toda a quinta-feira (15), em unidades de saúde, unidades escolares, CRAS, PROCON , SINE, assistência judiciaria, a Polícia Técnica que realiza as emissões de RG e todas a ação de Monitoramento da Guarda Civil Municipal", informou em nota.

Ainda de acordo com a nota, o Pró-Cidadão conta com vigilância armada durante 24 horas. Nas ruas do entorno, segundo a prefeitura, há câmeras de videomonitoramento.