Ponte da BR 101 sobre o Rio São Mateus é liberada neste domingo (24)

A Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, anunciou que a fase da obra em que era necessária a interdição total da ponte, foi finalizada. A empresa informou que na próxima semana, de segunda-feira (25) à sexta-feira (29), os reparos ocorrerão na parte superior da ponte e o sistema Pare e Siga será implantado ao longo de todo o dia, não havendo interdição total. Para que tudo aconteça com segurança para todos, é importante que os motoristas respeitem velocidade da via.