Ponte da BR 101 sobre o Rio São Mateus é liberada neste domingo (24)
A ponte do Km 64 da BR 101 sobre o Rio São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente liberada para a passagem de veículos neste domingo (24).
A Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, anunciou que a fase da obra em que era necessária a interdição total da ponte, foi finalizada. A empresa informou que na próxima semana, de segunda-feira (25) à sexta-feira (29), os reparos ocorrerão na parte superior da ponte e o sistema Pare e Siga será implantado ao longo de todo o dia, não havendo interdição total. Para que tudo aconteça com segurança para todos, é importante que os motoristas respeitem velocidade da via.
O trecho havia sido totalmente interditado todas as manhãs, desde a última segunda-feira (18), para a realização das últimas etapas de reforço estrutural da ponte. De acordo com a Ecovias 101, o procedimento foi necessário por conta da complexidade da operação, que envolveu a elevação total da estrutura da ponte para substituição dos apoios.