Policial penal é atacado a tiros em terreno de Cariacica
Publicado em 19/09/2025 às 12h44
Um policial penal foi atacado a tiros enquanto limpava um terreno em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (19). Segundo a corporação, o servidor estava na propriedade do filho, em São João Batista 2, quando um homem o chamou para a rua e atirou três vezes.
O policial não foi atingido e revidou com mais disparos, mas o suspeito conseguiu fugir em direção a um matagal e não foi encontrado. As polícias Militar e Penal foram acionadas para a ocorrência e fazem buscas pelo atirador.