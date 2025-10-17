Polícia recupera três notebooks escolares não devolvidos por ex-alunos no ES

Três computadores da rede estadual de ensino foram recuperados nas casas de ex-alunos em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de sexta-feira (17) pela Polícia Civil. A Secretaria da Educação (Sedu) disse que a escola tentou contatar os jovens diversas vezes para solicitar a devolução dos notebooks, que eram emprestados e deveriam ter sido devolvidos ao final do ano letivo. Entre as pessoas envolvidas, duas foram desligadas da rede de ensino em janeiro e uma em julho deste ano.