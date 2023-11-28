Polícia recupera celulares roubados em show do Léo Santana em Cariacica

Os aparelhos estavam em uma casa que era ponto do tráfico de drogas, segundo a PM Crédito: Polícia Militar

TV Gazeta, uma das vítimas conseguiu rastrear o próprio celular e entregou a localização para os policiais. A casa onde estavam era um ponto de tráfico de drogas, segundo a PM. Nove aparelhos celulares roubados durante o show do cantor Léo Santana no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica , no último sábado (25), foram recuperados pela Polícia Militar na segunda-feira (27), no bairro Campo Grande, também no município. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da, uma das vítimas conseguiu rastrear o próprio celular e entregou a localização para os policiais. A casa onde estavam era um ponto de tráfico de drogas, segundo a PM.

Consta no boletim que a vítima abordou uma viatura na Expedito Garcia, para contar que tinha sido assaltada durante o show e que o aparelho possivelmente estaria no bairro Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram ao local e informaram a uma mulher sobre a localização do aparelho furtado. Ela disse que o marido prestava serviço de assistência técnica e provavelmente o aparelho poderia ser de algum cliente e autorizou a entrada dos militares no local de trabalho do marido.

A equipe encontrou o aparelho da vítima, juntamente com outros oito celulares, além de carcaça com placa de um Iphone. A mulher fez contato com o marido, porém ele disse que estava na divisa de Minas Gerais e não poderia comparecer ao local.