Polícia recupera celulares roubados em show do Léo Santana em Cariacica

Nove aparelhos celulares roubados durante o show do cantor Léo Santana no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no último sábado (25), foram recuperados pela Polícia Militar na segunda-feira (27), no bairro Campo Grande, também no município. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, uma das vítimas conseguiu rastrear o próprio celular e entregou a localização para os policiais. A casa onde estavam era um ponto de tráfico de drogas, segundo a PM.
Consta no boletim que a vítima abordou uma viatura na Expedito Garcia, para contar que tinha sido assaltada durante o show e que o aparelho possivelmente estaria no bairro Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram ao local e informaram a uma mulher sobre a localização do aparelho furtado. Ela disse que o marido prestava serviço de assistência técnica e provavelmente o aparelho poderia ser de algum cliente e autorizou a entrada dos militares no local de trabalho do marido.
A equipe encontrou o aparelho da vítima, juntamente com outros oito celulares, além de carcaça com placa de um Iphone. A mulher fez contato com o marido, porém ele disse que estava na divisa de Minas Gerais e não poderia comparecer ao local.
Os policiais que atenderam a ocorrência informaram a reportagem da TV Gazeta que os outros celulares também teriam sido roubados durante a apresentação do cantor Léo Santana e que seriam vendidos por valores inferiores aos encontrados no mercado. A Polícia Militar informou que todos os aparelhos foram entregues na 4ª Delegacia Regional do município. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi entregue sem conduzidos e o caso seguirá sob investigação do 15º Distrito Policial de Cariacica.