Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

Da esquerda para direita: Leonardo Freitas de Oliveira e Romildo de Jesus da Silva Crédito: Montagem | A Gazeta

A Polícia Civil está à procura de Leonardo Freitas de Oliveira, de 25 anos, principal suspeito de assassinar Romildo de Jesus da Silva em um quarto de motel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 20 de setembro de 2025.

Na ocasião, Romildo foi encontrado com uma toalha enrolada no pescoço e apresentava sinais de estrangulamento.

Segundo as investigações, a vítima chegou sozinha ao motel, em um carro de aplicativo. Pouco depois, o suspeito também chegou e foi direto para o quarto alugado, uma “suíte imperial”, onde o crime teria ocorrido em seguida.

Funcionários do estabelecimento relataram ter ouvido barulhos que indicavam briga e agressões e foram até o local. Ao entrarem no quarto, encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. Leonardo teria fugido correndo da suíte e pulado o muro do motel.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime pode estar relacionada a uma disputa por drogas, a um conflito pessoal ou a uma combinação dos dois fatores.