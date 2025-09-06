Polícia prende suspeito de tráfico interestadual e apreende 2 kg de haxixe no ES

Entorpecente estava escondido em uma mochila no porta-malas do carro do suspeito Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Com uma investigação iniciada há 15 dias, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, na sexta-feira (5), um homem de 33 anos suspeito de tráfico interestadual de drogas. A prisão, registrada em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, aconteceu após o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) identificar que o homem viajava para outros Estados para transportar entorpecentes e abastecer pontos de tráfico na Grande Vitória.

Com ele, a polícia apreendeu 20 porções de, aproximadamente, 100 gramas de haxixe, o equivalente a 2 quilos da substância. Além disso, foram apreendidos três aparelhos celulares.

Segundo o Denarc, a última viagem dele teria sido para Minas Gerais e, durante o retorno para o Espírito Santo, as equipes acompanharam a movimentação do suspeito, que tentou fugir em alta velocidade na BR 262. Com a prisão, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.