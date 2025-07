Polícia pede prorrogação da prisão de suspeitos por sequestro e morte em São Mateus

A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (17) que pediu à Justiça a prorrogação da prisão temporária dos seis suspeitos já detidos pelo sequestro e assassinato do adolescente Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Estão presos Felipe Silva Rodrigues, de 24 anos; Lucas Eduardo Soares Chaves dos Santos, de 24 anos; Walisson Pereira Carvalho, de 35 anos; Yan Kryslan Pereira Dias, de 26 anos; o cabo da Polícia Militar Denis Machiore, de 33 anos; e Alex Nascimento Paixão, de 24 anos .>

As defesas negam a participação deles no crime que chocou a cidade e repercutiu no Estado. Lázaro desapareceu no dia 12 de junho, quando foi visto entrando em um carro no Centro de São Mateus. O corpo dele foi encontrado em 4 de julho, enterrado em uma cova profunda, em uma área de mata entre Guriri e Barra Nova. Até o fim da tarde, a polícia ainda aguardava a decisão do Judiciário.>