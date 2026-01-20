Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de assassinato em Vila Velha
A Polícia Civil está à procura de Charlles Alves de Azevedo, vulgo Charlim, de 24 anos, suspeito de matar João Pedro Roberto, de 29, em Primeiro de Maio, em Vila Velha. O crime aconteceu em 20 de novembro de 2025 e, segundo a investigação, também contou com a participação de Carlos Flavio dos Santos, conhecido como "Vinicius Junior", de 27 anos, preso em 27 de dezembro do ano passado. Conforme a corporação, o assassinato ocorreu devido à guerra entre as facções Primeiro Comando Puro (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP).
Caso alguém tenha informações pode ligar para 190 ou acessar o disquedenuncia.com.br. O adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município canela-verde, delegado Cleudes Júnior, explicou que a vítima havia trocado o TCP pelo PCV no mesmo período que Stanley dos Santos da Silva, mandante do primeiro ataque que originou a guerra entre organizações criminosas em Grande Santa Rita, em 2025.
José então passou a tomar conta da boca Pingo D'Água, em Primeiro de Maio, o que desagradou os integrantes do TCP, que queriam tomar o comando da região e decidiram por matá-lo. "João Pedro foi surpreendido ao passar de bicicleta perto ao QG de Grande Santa Rita. A dupla atirou contra ele e Charlinho ainda pegou a arma que a vítima portava para continuar com os disparos", detalhou o delegado.