Polícia indicia homem que espancou cachorro comunitário em Vila Velha
A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a agressão a um cachorro comunitário no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O crime aconteceu em 10 de agosto deste ano e foi registrado por moradores, que filmaram o animal em situação de rua conhecido como "Negão" sendo espancado com um pedaço de madeira. Segundo a corporação, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi identificado com apoio da população e confessou o crime durante depoimento. O Inquérito Policial será encaminhado à Justiça.
De acordo com o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, Negão está sob os cuidados da Prefeitura de Vila Velha e aguarda adoção. A violência contra o cachorro só foi interrompida após a intervenção de populares que presenciaram a cena.
Outros casos de ataques a cães comunitários já foram registrados em 2025. Em março, o cão Lelê, foi atacado no bairro Jardim Marilândia, também é Vila Velha. A investigação concluiu que o agressor utilizou o próprio cão como instrumento para ferir o animal. O homem também foi indiciado, e o caso está na Justiça. Em Valparaíso, na Serra, no mesmo mês, outro "Negão" foi morto a facadas. O suspeito foi identificado após o relato de moradores.