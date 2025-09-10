Polícia indicia homem que espancou cachorro comunitário em Vila Velha

Câmeras flagraram homem espancando o cachorro "Negão" em Rio Marinho, Vila Velha Crédito: @delegadopiquet

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a agressão a um cachorro comunitário no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O crime aconteceu em 10 de agosto deste ano e foi registrado por moradores, que filmaram o animal em situação de rua conhecido como "Negão" sendo espancado com um pedaço de madeira. Segundo a corporação, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi identificado com apoio da população e confessou o crime durante depoimento. O Inquérito Policial será encaminhado à Justiça.

De acordo com o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, Negão está sob os cuidados da Prefeitura de Vila Velha e aguarda adoção. A violência contra o cachorro só foi interrompida após a intervenção de populares que presenciaram a cena.